Bulli in azione in piazza Risorgimento: scagliano bottiglia di vetro contro chiosco, malore per una passante

Avvicinandosi in gruppo, avrebbero prima sottratto una bottiglia di vetro da un chiosco. Poi, sorpresi e rimproverati - probabilmente in seguito ad un'accesa discussione - i ragazzini l'avrebbero scagliata contro il chiosco stesso, mandandola in frantumi. Questo, secondo una prima ricostruzione, quanto accaduto in serata nella zona di piazza Risorgimento.

Una passante che ha assistito alla scena, spaventata, ha avuto un mancamento ed è stata soccorsa dal 118. Sul posto è intervenuta la polizia.