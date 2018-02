Buoni per chi va al lavoro in bici o in bus, dal Ministero fondi per il piano del Comune

Al lavoro o a scuola in bici, con il bus, a piedi o con il car sharing? Dal Ministero dell'Ambiente arrivano i fondi per finanziare i 'buoni mobilità' per chi sceglierà di spostarsi in maniera 'sostenibile'.

Il finanziamento - di circa un milione di euro - è stato assegnato nell'ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promossa dal Ministero dell'Ambiente, cui il Comune di Bari aveva aderito presentando un proprio progetto. Un piano, dunque, pensato per incentivare la mobilità alternativa, riducendo allo stesso tempo il numero di auto in circolazione e i livelli di inquinamento.

In concreto - spiega l'assessore all'Ambiente Petruzzelli, dando notizia dei fondi assegnati su Fb - chi negli spostamenti preferirà all’auto personale biciclette, bus, car sharing e car pooling, riceverà in cambio 'buoni mobilità' (ovvero dei buoni prepagati) per l'acquisto di beni e servizi connessi con la mobilità sostenibile, come . Ma l'adesione al programma da parte del Comune, spiega ancora Petruzzelli, si tradurrà anche in "nuove infrastrutture, piste ciclabili, rastrelliere e ulteriori postazioni di bike sharing; diffusione della cultura della mobilità alternativa, nelle scuole con l'estensione dei progetti 'Piedibus' e 'I bravi piedoni' e con le tante manifestazioni sportive che promuovono l'utilizzo della bici non solo nel tempo libero".

"Renderemo istituzionali tempi e modi della mobilità alternativa - afferma l'assessore all'Ambiente - In tante città europee è già una realtà e noi dobbiamo lavorare perché anche a Bari non sia più un sogno. Ma credo che oggi un primo importante passo perché diventi realtà l’abbiamo fatto".