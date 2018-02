Buran continua a gelare l'area metropolitana: scuole chiuse per le strade ghiacciate, ritorna la neve

Dopo le forti nevicate e i disagi di ieri, Buran torna a far sentire la sua morsa nella provincia barese. Questa mattina il risveglio traumatico è stato per gli automobilisti: la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero, ghiacciando il manto stradale.

Scuole chiuse nella provincia. Trasporti in tilt

Situazione che ha portato i sindaci di alcune delle città nell'area metropolitana a chiudere le scuole. Negli istituti di Terlizzi, Corato, Altamura e Bitonto oggi non ci saranno lezioni, vista l'impossibilità per gli studenti di raggiungere le scuole. Scelta non condivisa dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ieri su Facebook ha annunciato che gli istituti in città non avrebbero chiuso i battenti, seppur temporaneamente.

Sempre per gli stessi motivi Ferrotramviaria ha deciso di annullare tutte le corse scolastiche sul territorio. Gli autobus della società di trasporti si sono fermati anche su altre tratte: Bitonto-Barletta delle 04:50, Bitonto-Barletta ospedale delle 06:40, il Corato-Bari (piazza Gramsci) delle 05:55, il Corato-Bari (Polivalente) delle 06:30, il Ruvo-Bari (Polivalente) delle 06:55 e il Barletta - Bari (Piazza Gramsci) delle 06:30. Circolazione in ritardo, invece, per i treni di Ferrovie Appulo Lucane.

Le previsioni: torna la neve

L'abbassamento della colonnina di mercurio intorno al grado porterà di nuovo fiocchi di neve non solo nella provincia, ma anche in città, soprattutto nella mattinata. Non si registrano, invece, venti particolarmente forti, neanche sulle coste. Le temperature scenderanno invece sotto lo zero nell'entroterra, dove il termometro arriverà a segnare anche - 5 gradi.