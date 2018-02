Gelo in arrivo, attese temperature sotto zero. L'AqP: "Attenzione ai contatori dell'acqua"

Il burian è alle porte dell'Italia e già da domani è previsto un crollo delle temperature con minime attorno o inferiori allo zero nella città di Bari e valori ancor più bassi e gelidi nei centri della provincia, dove potrebbero esserci anche delle nevicate a bassa quota. I valori glaciali potrebbero causare anche la rottura dei contatori dell'acqua. per questa ragione, l'Acquedotto Pugliese ha inviato alcune raccomandazioni all'utenza.

Rischio maggiore per i contatori esterni

I contatori più a rischio sono, ovviamente, quelli ubicati all'esterno degli edifici o in case utilizzate raramente. AqP raccomanda di rivestire la porta della nicchia, il vano e il contatore con materiale isolane protettivo, come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso. Lo spessore dei pannelli all'esterno deve ssere di almeno 2,5 cm. La protezione, in ogni caso, deve consentire di lasciare scoperto il quadrante delle cifre, per consentire agli incaricati AqP di effettuare le letture. Consigliato anche chiudere il rubinetto a valle del contatore e svuotare l'impianto nelle case stagionali o disabitate. AqP ricorda che i clienti sono responsabili della corretta custodia del contatore e, in caso di rotture o danni, sono invitati a darne immediata comunicazione alla Società telefonando al numero verde del pronto intervento 800 735 735, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.