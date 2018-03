Amtab, servizio ridotto per Pasqua: bus soltanto di mattina

Circoleranno soltanto di mattina, e in due precise fasce orarie, i bus Amtab nella giornata di Pasqua. Come già avvenuto negli anni passati, infatti, è stato predisposto uno specifico programma di esercizio, per domenica 1 aprile.

In particolare, da ciascun capolinea, le prime partenze verranno effettuate dalle ore 7 alle ore 8.25 mentre le ultime partenze verranno effettuate dalle ore 12 alle ore 13.45. Le variazioni di orari potranno essere consultate sul sito internet aziendale www.amtab.it oppure richieste agli Operatori del Numero Verde al numero 800450444.