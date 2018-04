"Disservizi cronici per i bus Amtab", Picaro propone commissione d'inchiesta comunale

Una "commissione d'inchiesta (a titolo onorifico)" in Comune "per i cronici disservizi arrecati dall'Amtab": la richiesta arriva dal consigliere Michele Picaro (Forza Italia), il quale chiede l'istituzione di un organismo dove fare "chiarezza sul perché il servizio continui ad arrecare disagi e, soprattutto, si propongano delle azioni politiche tese a superare gli ostacoli per rendere un servizio pubblico efficace ed efficiente". L'esponente di centrodestra spiega che "a seguito delle continue avarie dei mezzi di trasporto locale che coinvolgono anche gli autobus recentemente acquistati sospinto dai pendolari e dai cittadini baresi stanchi di subire gravi disagi per l'organizzazione della propria vita quotidiana, sottoporrò all'attenzione dei colleghi consiglieri la richiesta di istituire una commissione d'inchiesta". "E' giunto il momento - conclude - che la politica cittadina (anche se su impulso del centrodestra), affronti il problema in maniera decisa e concreta".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bari usa la nostra Partner App gratuita !