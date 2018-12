'Babbo Natale 2018' in centro nel giorno dell'Immacolata: possibili disagi e ritardi per i bus Amtab

Possibili disagi all'utenza e ritardi nelle corse di bus potrebbero verificarsi sabato 8 dicembre, in occasione della manifestazione 'Babbo natale 2018': a comunicarlo è l'Amtab. Dalle 10.30 potrebbero esserci dunque dei disguidi nelle zone interessate dall'evento, ovvero: piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, strada Palazzo di Città, strada Fragigena, piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, via Argiro, piazza Umberto e via Sparano.

