Fiera del Levante 2019, attivati 4 collegamenti speciali con i bus: il piano del trasporto pubblico

Saranno attivati collegamenti speciali dei mezzi pubblici, oltre alle normali linee, da e verso la Fiera del Levante durante il periodo dell'83esima Campionaria, in programma dal 14 al 22 settembre.

Collegamenti speciali

In particolare sono quattro le linee che raggiungeranno l'area fieristica: verde, blu, viola e azzurra. Di seguito i percorsi e i prezzi del biglietto per ciascuna linea:

A 1 - LINEA VERDE

piazza A. Moro – ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

- Andata: piazza Moro, via A. da Bari, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, ingresso orientale Fiera.

- Ritorno: ingresso orientale Fiera, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, Corso Italia, piazza Moro.

il costo del biglietto è di € 1per la corsa di andata e € 1per la corsa di ritorno

I bus in partenza da piazza Moro e diretti alla Fiera effettueranno fermate intermedie in piazza Massari e in corso Vittorio Veneto in corrispondenza delle aree di sosta ex Multiservizi (Vittorio Veneto lato mare), FBN/Quasimodo (Vittorio Veneto lato terra).

A 2 - LINEA BLU

Park & Ride Pane e Pomodoro - piazza Massari - ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

- Andata: P&R Pane e Pomodoro (corso Trieste), lungomare Nazario Sauro, lungomare Di Crollalanza, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, ingresso orientale Fiera.

- Ritorno: ingresso orientale Fiera, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, P&R Pane e Pomodoro.

il costo del biglietto è di € 1per la corsa di andata e € 1 per corsa di ritorno; il servizio di “Park & Ride” sarà fruibile osservando la consueta formula: € 1 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

Durante il periodo fieristico questo collegamento incorpora il servizio navetta “A” (FBN - piazza Massari), navetta “B” (Pane e Pomodoro - piazza Massari) e la linea 42 (Pane e Pomodoro - Piscine Comunali), che pertanto verranno soppresse. Non saranno effettuate le fermate della navetta “A” di corso A. De Tullio e lungomare Imperatore Augusto, mentre saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo la predetta variazione di percorso.

A 3 - LINEA VIOLA

Area di sosta via Napoli Nord - ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

Circolare: ingresso orientale Fiera, viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona (Piscine Comunali), via Pietro Mascagni, via Ottorino Respighi, via Franco Casavola, via Van Westerhout, strada S. Girolamo, via Costa, via Napoli, via Di Maratona, via Portoghese, viale Orlando, Ingresso Orientale Fiera.

il servizio trasporto è gratuito per gli utilizzatori dell’area di sosta di via Napoli Nord.

Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo la predetta variazione di percorso.

A 4 – LINEA AZZURRA

Area di sosta Marisabella- ingresso orientale Fiera del Levante (p.le Triggiani)

Circolare: interno parcheggio Marisabella, varco della Vittoria, ingresso orientale Fiera, varco della Vittoria, interno parcheggio Marisabella.

il servizio trasporto è gratuito per gli utilizzatori dell’area di sosta Marisabella.

Le linee ordinarie

Oltre ai collegamenti speciali, saranno comunque attive le linee ordinarie del servizio pubblico che raggiungono con i bus la Campionaria:

linea 1: piazza Moro - S. Spirito

linea 2: Polivalente - Piscine comunali

linea 2/: via Mimmo Conenna - complesso S. Anna

linea 6: Parco Domingo - Piscine comunali

linea 22: Mungivacca - Piscine comunali

linea 27: Parco Domingo - Piscine comunali

linea 53: San Paolo - piazza Moro

Navetta AB: area di sosta Pane e Pomodoro – ingresso orientale Fiera (p.le Triggiani); il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 20:30 alle ore 02:10.

Nelle domeniche del 15 e del 22 settembre 2019, sarà attivata una corsa alle ore 23; pertanto cambieranno le ultime partenze dai rispettivi capolinea, come di seguito indicato:

linea1: da piazza Moro ore 23:00; da S. Spirito ore 22:00

linea 2: dalle Piscine Comunali ore 23:00; dal Polivalente Japigia ore 22:10

linea 3: da piazza Moro ore 23:00; dall’ospedale S. Paolo ore 22:05

linea 4: da piazza Moro ore 23:00; dall’Ist. Agronomico ore 22:15

linea 6: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22:00

linea 11: da piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 22:15

linea 11/: da piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 22:00

linea 12: da piazza Moro ore 23:00; da via Fenicia ore 22:00

linea 12/: da piazza Moro ore 23:00; da via Fenicia ore 22:15

linea 13: da piazza Moro ore 23:00; da via E. Dalfino ore 22:00

linea 19: da piazza Moro ore 23:00; da Enziteto ore 22:00

linea 20: da piazza Moro ore 23:00; da Parco Adria ore 21:50

linea 21: da piazza Moro ore 23:00; da Madonna delle Grazie ore 21:40

linea 22: dalle Piscine ore 23:00; da via Torre di Mizzo ore 22:00

linea 27: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22.00

linea 53: da piazza Moro alle ore 23:00; da via De Blasi ore 22:10.