Autobus turistici e scolastici non in regola con la revisione, nel Barese sono più di 100

Nella provincia di Bari sono 129 gli autobus a noleggio non sottoposti a revisione, il dato più basso di tutta la Puglia. E' quanto emerso dalla ricerca del sito Facile.it, redatta sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti. Si scopre così che i mezzi destinati al noleggio non in regola sono il 17,23 percento, risultato inferiore alla media pugliese del 23,01 percento (con 535 autobus irregolari totali).

Nella categoria presa in esame dal sito rientrano gli autobus per i tour turistici e quelli scolastici. Il dato barese si attesta anche al di sotto della media nazionale (18,62 percento). Maglia nera in Puglia per la Bat (29,14 percento)