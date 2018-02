Bus nuovi fermi per avaria, la replica di Amtab: "Piccole prevedibili anomalie, necessaria fase di rodaggio"

Il presidente dell'azienda di trasporto interviene in una nota in merito agli ultimi casi che hanno riguardato i mezzi appena messi in circolazione: "Episodi marginali strumentalizzati, nessun disservizio per i cittadini"