Torna il servizio di trasporto scolastico dell'Amtab: in arrivo 22 nuovi autobus

Ventidue autobus in più per potenziare il trasporto scolastico a Bari in vista dell'avvio delle lezioni: lo annuncia l'Amtab nel presentare il nuovo orario invernale in vigore da lunedì prossimo. I nuovi mezzi si affiancheranno alle linee ordinarie, dotate di 110 bus. L'azienda di trasporto pubblico urbano ha anche previsto agevolazioni tariffarie per gli studenti delle scuole superiori: il costo del tagliando annuale è pari a 180 euro (anziché 250) e consente di viaggiare utilizzando il servizio di trasporto pubblico locale 365 giorni a partire dalla data di obliterazione purché accompagnato dal pass rilasciato dall'Ufficio Abbonamenti di Amtab. L'abbonamento agevolato mensile (valido per 30 giorni), invece, costerà 20 euro anzichè 35 euro Per acquistare l’abbonamento è necessario presentare all’ufficio Amtab preposto, in via Fornari, il certificato di frequenza rilasciato dall'istituto statale o paritario oppure un’autocertificazione (con fotocopia di documento di identità) da sottoscrivere in loco e una foto tessera recente. I nuovi orari e i percorsi delle linee otranno essere consultati sul sito internet www.amtab.it .