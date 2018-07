Lavori per la fogna a Torre Tresca, variazioni per la linea 20 Amtab fino a settembre

L'Amtap informa che per consentire i lavori di riqualificazione del sistema della fognatura pluviale su strada Torre Tresca, in prossimità dell’incrocio con via Bitritto, da inizio servizio di venerdì 20 luglio 2018 a fine servizio di venerdì 7 settembre 2018, i bus della linea 20 effettueranno la seguente variazione di percorso:

Un direzione piazza Moro: i bus giunti in via Torrebella, effettueranno l’inversione di marcia alla rotatoria per ritornare sulla stessa ed impegneranno l’uscita per la SP.236 (via Bitritto) in direzione Bari sino a raggiungere via Generale Bellomo con ripresa del percorso ordinario; in direzione Parco Adria: i bus effettueranno il percorso ordinario .

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento dei lavori in oggetto. Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito aziendale www.amtab.it e/o richiesti agli Operatori del Numero Verde 800450444.