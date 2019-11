Una busta con due bossoli, due nomi e una frase choc: "La vendetta è un piatto che va servito freddo"

"La vendetta è un piatto che va servito freddo", un foglio bianco e due bossoli. E' il contenuto del plico con un indirizzo anomalo ritirato ieri tra la posta del Comune di Gioia del Colle dal capo di gabinetto del sindaco e quasi sicuramente inserito a mano, non c'era l'annullo filatelico. Per questo motivo il sindaco Giovanni Mastrangelo ha inoltrato denuncia al comando provinciale dei carabinieri. Dentro e fuori dal plico c'erano due nomi che però non sarebbero riconducibili all'attività amministrativa, al sindaco e nemmeno agli uffici comunali.

"Esprimiamo a nome di Fratelli d'Italia Puglia la solidarietà al sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, per l'odioso e vile episodio che lo ha coinvolto. Siamo fiduciosi che Magistratura e Forze dell'Ordine faranno piena luce sull'accaduto che colpisce un rappresentante delle istituzioni capace ed apprezzato. Nella certezza che questo non scalfirà minimamente l'impegno politico - amministrativo, rivolgiamo all'amico Johnny l'invito a proseguire con sempre maggiore entusiasmo e passione l'ottimo lavoro al servizio della comunità gioiese". Così Filippo Melchiorre, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Bari e Erio Congedo, coordinatore regionale Fratelli d'Italia Puglia".