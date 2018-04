Bustoni di rifiuti abbandonati a Parco Perotti, Cipriani: "Biglietto da visita vergognoso per la città"

Bustoni di rifiuti abbandonati vicino ai cestini. E' questa l'immagine che accompagna i visitatori di parco Perotti, il parco urbano a ridosso del litorale in zona lungomare Trieste. Una scena che si ripete identica ai piedi di molti dei cestini portarifiuti dell'area verde, sorta sulle ceneri dell'ecomostro di Punta Perotti. La denuncia arriva dal Movimento Riprendiamoci il futuro, che ha scattato alcune foto dei sacconi ammassati.

"E’ vero che ieri, 25 aprile - scrivono in una nota Luigi Cipriani e Maurizio Lisco, dirigenti del movimento politico - il parco è stato invaso da centinaia di cittadini (di cui molti incivili) per la festa della Liberazione, ma questa mattina il servizio dell'Amiu è latitante su tutto il litorale visto che le spiagge “Pane e Pomodoro” e “Torre Quetta” si trovano nelle stesse condizioni". Una situazione che, a detta dei due rappresentanti, si trasforma in un "“vergognoso” biglietto da visita per i numerosi stranieri e turisti (bus e auto private) che transitano quotidianamente nell'area".