Cassonetti vuoti e bustoni sul marciapiede, non si ferma lo scempio sul lungomare: "Dove sono i controlli?"

Bustoni neri pieni di rifiuti sul marciapiede, a piedi del cassonetto (vuoto). Succede sul lungomare Imperatore Augusto, e non si tratta della prima segnalazione simile raccolta dalla nostra redazione. Uno scempio che continua senza sosta, trasformando l'isola ecologica a due passi dai campi di calcio sotto la Muraglia, in una discarica che si presenta agli occhi quanti (baresi, ma anche tanti turisti) percorrono quel tratto centrale di lungomare. E così il cittadino si chiede che fine abbiano fatto i controlli: "Forse è finito il tempo in cui il sindaco e l'assessore all'Ambiente si facevano immortalare dalle telecamere a frugare nei bustoni neri proprio in quel punto".