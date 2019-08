Cacche di cane sui marciapiedi e cestini per la raccolta strapieni: "Camminare è impossibile"

Cercare riparo all'ombra degli edifici mentre si cammina in strada diventa un'impresa per il povero pedone, costretto a fare i conti con le cacche di cani disseminate sui marciapiedi, che rendono necessario un continuo slalom per schivare gli escrementi. La segnalazione arriva dal quartiere Libertà, e precisamente dall'area dell'ex Manifattura: "Camminare lungo il perimetro dell'edificio è diventato impossibile - dicono i residenti - da via Libertà a via Nicolai e in altre strade la situazione non cambia".

Conseguenze dell'inciviltà di chi non raccoglie gli escrementi del proprio amico a quattro zampe, anche se i residenti segnalano anche un altro disagio: i cestini riservati al conferimento degli escrementi, pur essendo presenti in zona, sono tanto pieni che le bustine si riversano comunque sul marciapiede. Necessario sarebbe, dunque, provvedere al più presto al loro svuotamento, almeno per agevolare chi le regole invece le rispetta.