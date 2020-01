Cacciatore si spara accidentalmente al piede: ricoverato al Policlinico di Bari

E' rimasto ferito a un piede sparatosi accidentalmente con il proprio fucile da caccia: l'episodio si è verificato nelle vicinanze di Noci, nel Barese. L'uomo, un 58enne, è stato quindi soccorso e trasportato al Policlinico.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto: non è esclusa l'ipotesi che il cacciatore si sia ferito mentre puliva il fucile, a casa on in campagna.