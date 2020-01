Si introducono abusivamente nel Parco dell'Alta Murgia per sparare ai cinghiali: beccati due cacciatori di frodo

Avevano 'pasturato' (posto le esche alimentari sul terreno) un'area protetta tra le campagne di Ruvo, nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, per sparare a dei cinghiali. I carabinieri della Stazione Parco di Ruvo di Puglia hanno scoperto i due cacciatori di frodo, introdottisi in località 'La capoposta' con due fucili e 30 munizioni a palla singola - specifiche per l'abbattimento di animali di grossa taglia - poi oggetto di sequestro preventivo.

Le pasture - ricordano in una nota i militari - consistono nel foraggiare ossia disperdere al suolo alcuni alimenti (mandorle, legumi, patate) di cui vanno ghiotti i cinghiali. Gli stessi, che sono animali solitamente abitudinari, ritorneranno sulle stesse postazioni per alimentarsi, favorendo così i cacciatori pronti ad aspettarli per poi abbatterli. Una volta individuate le pasture, i militari li hanno attesi e bloccati in flagranza di reato. I i due, residenti a Palombaio e Mariotto, nel Bitontino, sono stati denunciati in concorso per i reati di esercizio venatorio non consentito e introduzioni di armi in area naturale protetta.