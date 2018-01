Cadavere sui binari, disagi sulla linea ferroviaria tra Bari e Foggia

Disagi e rallentamenti al traffico ferroviario sulla linea Bari-Foggia a causa del ritrovamento di un cadavere di un giovane sui binari tra Ortanova e Incoronata. Il corpo, in base a quanto rilevato dalla Polfer era stato avvistato da un convoglio in transito questa mattina. Si ipotizza che l'uomo possa essere stato investito da un treno la scorsa notte. Inizialmente bloccata la circolazione dei treni, ripartita poi su un unico binario e successivamente, dalle 16 circa in poi, in modo completo. Segnalati ritardi anche di circa 2 ore per i convogli della mattinata. Attivati anche due collegamenti sostitutivi con gli autobus.