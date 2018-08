Scientifica e medici del 118 in via Garruba, 34enne trovato morto in casa: "Sospetta overdose"

Caos nella serata di ieri in via Garruba, nel quartiere Murat, dove è intervenuta la polizia in seguito al ritrovamento del corpo senza vita di un 34enne barese. La segnalazione alle Forze dell'ordine è arrivata intorno alle 21, nei pressi dell'incrocio con via Manzoni, dove erano presenti anche un'ambulanza del 118 e una camionetta dei vigili del fuoco, allertata perché l'uomo si sarebbe chiuso in casa.

Secondo quanto riferito dalla Questura, è alta la probabilità che l'uomo, che faceva abitualmente uso di droghe, sia morto di overdose. Ipotesi che sarà confermata dai rilievi della Scientifica.