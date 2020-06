In partenza con un cadavere nell'automezzo, scoperti durante un controllo al porto: stavano tornando nel Paese d'origine per seppellirlo

In partenza del porto di Bari, stavano tornando nel proprio Paese cercando di imbarcare una salma. Il corpo senza vita, chiuso in uno scatolone e avvolto in un lenzuolo, è stato scoperto a bordo di un automezzo dai poliziotti della Polmare, che hanno fermato per un controllo due cittadini kosovari diretti in patria.

Dai successivi accertamenti effettuati dagli agenti, è emerso che il defunto era deceduto per morte naturale e che i due, incaricati di un'agenzia di pompe funebri, lo stavano riportando nel Paese di origine per seppellirlo.

Accertata la violazione delle norme di polizia mortuaria, i due sono stati sottoposti a sanzione amministrativa. Informati Autorità giudiziaria e medico legale, è stato disposto il trasporto della salma in obitorio.