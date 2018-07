Cadavere ritrovato in un casolare abbandonato a Palese: "Decesso per cause naturali"

Il cadavere di un migrante è stato trovato nella mattinata a Palese. In seguito a una segnalazione, i carabinieri sono intervenuti in un casolare abbandonato nel quartiere a nord di Bari, rinvenendo il corpo dell'uomo. Si tratterebbe di un 43enne nigeriano regolare in Italia ma con gravi problemi di salute.

Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l'uomo sia deceduto per cause naturali e che il cadavere fosse lì da diversi giorni. Sono in corso le indagini per ottenere maggiori informazioni sul decesso. Difficile, al momento, identificare l'uomo, che non aveva addosso alcun documento d'identità.