Cadavere sui binari tra Marconi e stazione Centrale: circolazione treni in tilt, indaga la Polfer

La Polizia Ferroviaria di Bari ha rinvenuto, questa mattina attorno alle 8, un cadavere, nel trtto compreso tra la stazione Marconi e quella Centrale. Gli agenti sono stati allertati da alcuni macchinisti di un convoglio in transito. Sul posto sono giunti immediatamente anche Squadra Mobile, medico legale e pm di turno. In corso gli accertamenti per ricostruire le cause del decesso. Disagi alla circolazione ferroviaria che risulta bloccata con l'attivazione di bus sostitutivi verso la stazione centrale dalla zona sud del capoluogo.