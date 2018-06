Cadavere sui binari vicino alla stazione Centrale: è di un pregiudicato 40enne

La Polizia Ferroviaria di Bari ha rinvenuto, questa mattina attorno alle 7, il cadavere di un pregiudicato 40enne, Natalino De Bari, nel tratto compreso tra la stazione Marconi e quella Centrale. Gli agenti sono stati allertati da alcuni macchinisti di un convoglio in transito. Sul posto sono giunti immediatamente anche Squadra Mobile, medico legale e pm di turno. In corso gli accertamenti per ricostruire le cause del decesso. Secondo le prime ipotesi, gli inquirenti escluderebbero si sia trattato di un suicidio. Il decesso risalirebbe al 7 giugno e potrebbe essere sopraggiunto per un incidente: l'uomo potrebbe aver urtato un treno in transito mentre attraversava velocemente i binari.

Numerosi i disagi alla circolazione ferroviaria, rimasta bloccata per 3 ore, fino alle 10.15 in maniera totale e alle 11.50 con un solo binario attivo. La linea è stata quindi ripristinata completamente.