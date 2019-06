Cadavere ritrovato in un camper a Monopoli: "Lì da diversi giorni"

Ritrovato un cadavere all'interno di un camper in mattinata a Monopoli. Dai primi accertamenti effettuati, sembrebbe trattarsi di un turista tedesco di circa 70 anni, morto da diversi giorni. Le indagini delle Forze dell'Ordine, vista la mancanza di lesioni che ricondurrebbero a una morte violenta - si stanno indirizzando verso il decesso naturale. Maggiori indizi chiarificatori potrebbero però arrivare se la Procura deciderà di disporre l'autopsia.

Il corpo - in evidente stato di putrefazione - è stato ritrovato in zona Pantano. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per i rilievi.