Cadavere rinvenuto in via delle Murge: è dell'87enne scomparso sabato scorso

E' dell'87enne Antonio Cangianelli, l'anziano scomparso sabato scorso, il corpo senza vita ritrovato questo pomeriggio in via delle Murge, in un terreno a ridosso di un cantiere. L'allarme era stato lanciato da alcuni operai, che avevano notato il cadavere nel fondo.

Antonio Cangianelli, affetto da demenza senile, si era allontanato dalla sua abitazione in zona corso Alcide De Gasperi sabato mattina. I familiari avevano lanciato anche attraverso BariToday un appello per ritrovarlo.