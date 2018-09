Cede ringhiera del balcone, donna precipita nel vuoto: muore 66enne a Mola di Bari

Tragedia in una palazzina a Mola di Bari: una donna di 66 anni, Isa Caputo, è deceduta per le ferite riportate a causa, secondo una prima ricostruzione, di una caduta dal balcone del suo appartamento di via Martinelli, avvenuta sabato mattina. In base a quanto rilevato dai Carabinieri, intervenuti per i rilievi, la donna è precipitata per 6 metri al suolo, sembrerebbe per la rottura della ringhiera del primo piano. Inutili i soccorsi del 118: la 66enne è deceduta sul colpo.