Cade dal camper di turisti in viaggio sulla tangenziale, cagnolino morto investito

Sono caduti accidentalmente dal camper, forse a causa del portellone rimasto inavvertitamente aperto, mentre il mezzo percorreva la tangenziale per raggiungere l'autostrada. Così i due cagnolini, di proprietà di una famiglia di turisti tedeschi, si sono ritrovati in strada, all'altezza di Japigia, in piena notte.

Grazie all'intervento dei volontari dell'associazione 'Nati per amarti', che gestisce il canile sanitario di Bari, uno dei due cani, il più grande, avvistato e inizialmente scambiato per un cane abbandonato, è stato recuperato e portato in canile, per essere poi riconsegnato alla padrona disperata.

Per l'altro cagnolino, invece, le cose sono andate purtroppo diversamente. Non riuscendo ad individuarlo, i volontari hanno anche lanciato un appello tramite la pagina social del canile, nel caso qualcuno lo avesse avvistato. Una corsa contro il tempo, per scongiurare il peggio. Qualcuno, rispondendo all'appello, ha effettivamente segnalato la sua presenza all'altezza di Japigia, ma purtroppo, al momento dell'arrivo sul posto, il cane era stato investito, e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per aiutare i volontari nel recupero del corpo, è intervenuta la polizia locale.