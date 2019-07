Cede il solaio di una palazzina al Libertà, evacuate sei famiglie

Un cedimento strutturale del solaio, che si sarebbe improvvisamente 'inarcato', forse a causa di alcuni lavori eseguiti nello stabile. Per questo, nella serata di lunedì, una palazzina di tre piani in via Libertà, nell'omonimo quartiere, è stata evacuata.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Decaro, insieme a vigili del fuoco, polizia locale, personale dell'Ufficio tecnico del Comune e del Pronto Intervento Sociale. Accertamenti sono in corso sulle cause del cedimento.

Le sei famiglie residenti nello stabile - in tutto 23 persone, di cui dieci minori - hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni: tutti avrebbero trovato sistemazioni autonome, rifiutando quelle offerte dal Comune tramite i servizi Welfare.