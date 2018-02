Donna inciampa su marciapiede in via Abate Gimma: naso rotto e ferite al volto

Una donna è caduta sul marciapiede di via Abate Gimma, nel centro cittadino, rompendosi il naso e procurandosi alcune escoriazioni sul viso. Soccorsa da personale del 118, la donna è stata poi trasportata in ospedale. Sul posta è giunta anche una pattuglia della Polizia Municipale. L'episodio è stato segnalato dalla consigliera comunale Irma Melini che critica il Comune sull'accessibilità delle strade cittadine: "Quando Antonio Decaro - afferma - è andato in giro in carrozzina per Via Sparano per dimostrare come fosse accessibile, nei miei commenti c’era l’amarezza per un sindaco che non ha compreso che se solo avesse girato l’angolo di quella strada, avrebbe trovato esattamente il contrario di ciò che stava vantando".