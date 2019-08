Caditoie e pozzetti in via Di Vittorio, proseguono i lavori per la fogna bianca: "Cantiere completato entro agosto"

Saranno completati entro il mese di agosto i lavori di realizzazione dell'estensione della rete di fogna bianca su via Giuseppe di Vittorio, tra largo 2 Giugno e la rotatoria di San Marcello. Gli interventi, del costo di 230mila euro, prevederanno l'installazione di 130 nuove caditoie con altrettanti pozzetti che consentiranno d'intercettare le acque piovane, in particolare durante precipitazioni intense e prolungate. I lavori saranno in entrambe le direzioni di marcia.

“Dopo aver risolto il problema degli allagamenti in via Re David con il posizionamento di un nuovo tronco fognario di 120 metri, di 101 caditoie e di 2 batterie di canalette trasversali - ha spiegato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - adesso intendiamo occuparci di quest’altra strada vicina alla rotatoria di San Marcello dove, quando piove, l’acqua arriva molto copiosa costeggiando parco 2 Giugno e creando problemi alla circolazione, ai pedoni e alle attività commerciali della zona. Perciò abbiamo approfittato della presenza di una condotta molto capiente di fognatura bianca sotto viale Di Vittorio, del diametro di 1,60 metri, poco utilizzata nel corso degli anni poiché priva di un’efficace rete di captazione delle acque, per collegarvi direttamente le nuove caditoie e attraverso dei nuovi piccoli tronchi fognari di raccordo. Così le acque convergeranno direttamente nella condotta lasciando la strada asciutta anche in occasione di piogge intense. I lavori andranno avanti per l’intero mese d’agosto, così da non creare troppi disagi visto che le attività scolastiche e universitarie sono sospese e in tanti sono in ferie" conclude Galasso.