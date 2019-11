Crollano calcinacci dal cavalcavia della SS16, automobilisti allarmati: "Danneggiate due vetture"

I calcinacci si staccano dal cavalcavia - forse per usura - e finiscono in strada, danneggiando le vetture che in quel momento transitavano sulla SS16. L'incidente è avvenuto in mattinata nei pressi dello svincolo per San Girolamo: i pezzi di cemento sono finiti sulla carreggiata in direzione nord, provocando danni - come testimonia un lettore di BariToday - almeno a due auto. Fortunatamente al momento non si registrano feriti.

Subito è stata allertata dagli automobilisti la polizia locale, che sta raggiungendo il luogo per mettere in sicurezza l'area ed evitare nuovi danni a persone o cose.

Notizia in aggiornamento