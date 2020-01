Cadono calcinacci da un palazzo, chiuso alle auto un tratto di via Crisanzio: vigili del fuoco sul posto

E' stato chiuso temporamente al traffico un tratto di via Crisanzio, tra via De Rossi e via Quintino Sella, per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, in seguito al verificarsi di una caduta di calcinacci. Nello specifico, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, a causare i problemi sarebbe stato il distacco di un dissuasore per piccioni posizionato su un palazzo Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. Non si sarebbero registrati danni a persone.