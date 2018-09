"Calcinacci pericolanti", vigili del fuoco in azione all'ingresso della Fiera del Levante

Dopo l'intervento di ieri pomeriggio nel padiglione 18, vigili del fuoco ancora una volta in azione alla Fiera del Levante: stamattina è toccato all'ingresso Orientale dove una squadra, utilizzando un'autoscala, è intervenuta, sembrerebbe, per verificare lo stato di alcuni calcinacci definiti "pericolanti" su una delle torri poste all'entrata. Non si segnalano, al momento, particolari disagi per i visitatori della Campionaria in entrata ed uscita.