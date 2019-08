Caldo con le ore contate: oggi e domani ultimi giorni di afa, da Ferragosto crollo delle temperature

Ultima giornata per l'ondata di caldo che dallo scorso weekend ci sta regalando giornate roventi dal punto di vista delle temperature: l'arrivo del maestrale, infatti, permetterà giornate decisamente più gradevoli. per oggi è previsto un altro picco con 37 gradi di massima: dalla sera, però, venti da Nord Ovest cominceranno a soffiare su Bari e provincia. I primi effetti si vedranno da domani, con un calo di 3-4 gradi sui valori in pieno giorno. A Ferragosto, invece, le massime dovrebbero scendere sotto i 30 gradi. Le condizioni del mare saranno da mosse a molto mossi nella giornata del 15. Da venerdì previsto un nuovo rialzo delle temperature.