Cambio al vertice del 10° reggimento trasporti

BARI 21 settembre 2018. Si è tenuta nella Caserma “Donato Briscese” la cerimonia di avvicendamento alla guida del Reggimento Logistico “PINEROLO” tra il Colonnello Marco Di Cristofalo e il parigrado Stefano Mariani. A presiedere la cerimonia, alla quale hanno partecipato numerose autorità civili e militari, il Colonnello Antonio Camerino, Comandate del Distaccamento della Brigata “Pinerolo”.

Il Colonnello Di Cristofalo, nel rivolgere un commosso saluto a tutto il personale alle proprie dipendenze e ai suoi superiori, ha ricordato come il Reggimento ha fornito un continuo supporto alle forze di manovra schierate, contribuendo significativamente alla riuscita delle molteplici attività cui la Brigata “Pinerolo” è stata chiamata ad affrontare. “Avervi avuti come collaboratori è stato per me un privilegio”. Così si è rivolto ai Reparti schierati sul luogo della cerimonia. Parole di plauso giunte anche dalle autorità della Città di Bari “Grazie per la costanza, la vicinanza alla città e per l’impegno profuso dai propri uomini coinvolti nelle operazioni di controllo del territorio in concorso alle Forze dell’ordine”. La cerimonia si è conclusa con il passaggio della Bandiera di Guerra del Reggimento.

Da oggi i militari saranno fedeli al Colonnello Stefano MARIANI a cui “rivolgo un augurio per l’inizio di un comando impegnativo e di lustro” così ha concluso la propria locuzione la massima autorità militare. Il Colonnello Di Cristofaro lascia il Comando del Reggimento Logistico “Pinerolo” destinato al Comando dei Supporti Logistici dell’Esercito in Roma dove ricoprirà l’incarico di Capo di Stato Maggiore. Il Colonnello MARIANI nato a Città della Pieve (PG) nel 1964, ha frequentato il 166° Corso dell’Accademia Militare di Modena conseguendo la laurea in Tecnologie Industriali Applicate presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di ROMA. Proviene dal Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, ed ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo in ambito nazionale ed estero tra i quali Capo Ufficio Logistico presso la Scuola Lingue Estere dell'Esercito in Perugia.

