Bus e navette cambiano percorso per una settimana: scattano i divieti in vista dell'arrivo di Papa Francesco a Bari

Deviazioni di percorso per cinque linee Amtab e tre navette, dal 17 al 21 febbraio. Entrano in vigore i divieti per consentire l'allestimento del palco per l’evento religioso 'Mediterraneo, frontiera di pace', che domenica 23 vedrà l'arrivo a Bari di Papa Francesco, e contemporaneamente scattano le variazioni di itinerario per i bus.

linea 2/

in direzione Via Mimmo Conenna – Japigia: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour svolteranno a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 22

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Torre di Mizzo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 27

in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Araldo di Crollalanza svolteranno a sinistra per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 50

in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a destra per corso Vittorio Veneto, via De Tullio con ripresa del percorso ordinario;

navetta “A”

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto”: i bus giunti sul lungomare Imperatore Augusto proseguiranno per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

navetta “B”

in partenza da Piazza Massari: i bus svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta “Pane e Pomodoro”), lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, piazza Massari;

navetta “AB”

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto”: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a

sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta “Pane e Pomodoro”), lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

SERVIZIO SCOLASTICO (GRAF. 232S)

in partenza da Piazzale Romito alle ore 07:00: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele svolteranno a destra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento dell’evento.