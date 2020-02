Parte lo smontaggio del palco per Papa Francesco, bus deviati in centro: otto linee cambiano percorso

Dopo l'evento che ha richiamato a Bari oltre 40mila fedeli, giunti in città per la visita di Papa Francesco, in centro parte lo smontaggio del grande palco che ha ospitato la celebrazione presieduta da Bergoglio.

Al fine di consentire le operazioni, oggi, lunedì 24, e domani, martedì 25 febbraio, i bus Amtab delle linee 2/, 22, 27, 42, 50, navette A, B, AB e servizio scolastico effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 2/: in direzione via Mimmo Conenna – Japigia: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Cavour svolteranno a sinistra per via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario

linea 22: in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario; in direzione via Torre di Mizzo: i bus effettueranno il percorso ordinario

linea 27: in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario, in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario

linea 42: in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti sul lungomare Araldo di Crollalanza svolteranno a sinistra per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario

linea 50: in partenza da Piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni proseguiranno per piazza Garibaldi, via Bonazzi, a destra per corso Vittorio Veneto, via De Tullio con ripresa del percorso ordinario

navetta “A”: in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto”: i bus giunti sul lungomare Imperatore Augusto proseguiranno per corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

navetta “B”: in partenza da Piazza Massari: i bus svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta “Pane e Pomodoro”), lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, piazza Massari

navetta “AB”: in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto”: i bus giunti in piazza Massari svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour, inversione di marcia nei pressi della Camera di Commercio, lungomare Araldo di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, corso Trieste (area di sosta “Pane e Pomodoro”), lungomare Nazario Sauro, lungomare Araldo di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario.

Servizio Scolastico

in partenza da Piazzale Romito alle ore 7:00: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele svolteranno a destra per via Quintino Sella, a sinistra per via Piccinni, a destra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario.