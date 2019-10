Autocarro pieno di rifiuti speciali circolava in centro, denunciato conducente: "Probabilmente li avrebbero bruciati in campagna"

E' stato denunciato dalla Polizia Locale un 50enne di Triggiano pizzicato questa mattina alla guida di un autocarro Nissan stracolmo di rifiuti speciali non pericolosi, tra cui potature e lastre di cartongesso da lavori edili. L'uomo è stato fermato in via Crisanzio, nel centro cittadino. La ditta e il veicolo sono risultati privi di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nonché qualsiasi titolo autorizzatorio per la gestione dei rifiuti. Dopo la denuncia èm scattato anche il sequestro giudiziario del veicolo, risultato anche essere privo della carta di circolazione e della revisione. La Polizia Locale ritiene che i rifiuti sarebbero stati smaltiti illegalmente nelle campagne baresi e poi bruciati per far sparire le tracce. Indagini in corso per scoprire il committente del lavoro e dello smaltimento.