Tir si blocca in via Quintino Sella: caos e traffico in tilt nel centro di Bari

Mattinata di caos e traffico su via Quintino Sella, nel centro di Bari, a causa di un tir bloccato all'altezza della curva in direzione del sottopasso. L'episodio si è verificato poco dopo le 10. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per accertamenti. Lunghe le code per gli automobilisti impegnati a raggiungere il Murattiano o l'estramurale. Il traffico è poi tornato regolare nel corso della mattinata.