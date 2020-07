Al Convivio Arcobaleno la campagna 'Cambiagesto': posacenere tascabili contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta

Erano partiti con una speciale gara a squadre di raccolta dei mozziconi, poi si sono spostati sul lungomare Starita per sensibilizzare i presenti al 'Convivio Arcobaleno', la festa di piazza organizzata dall'associazione 'Residenti di San Cataldo'. I volontari di Retake Bari in prima linea per la campagna nazionale 'Cambia gesto', partita da Bari con il contributo di Philip Morris e H+, volta a scoraggiare l'abbandono delle sigarette per strada, in spiaggia e in mare. Fabrizio Milone, presidente di Retake, ci spiega come si sviluppa la campagna.