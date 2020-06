Volantini con le regole da seguire e braccialetti rifrangenti: a Bari la campagna per i pedoni

Ripensare i centri urbani e intervenire prima di tutto sulla convivenza 'sicura' tra i diversi utenti della strada. È l'obiettivo del progetto 'Siamo tutti pedoni', lanciato dal Comune di Bari in collaborazione con la polizia locale per sensibilizzare soprattutto i più giovani a muoversi responsabilmente per strada. I dati, del resto, parlano chiaro: il 42% dei morti in città negli incidenti è un pedone o un ciclista.

L'iniziativa è promossa dal Centro Antartide di Bologna con l'adesione di decine di Enti aderenti in tutta Italia. 'Siamo Tutti Pedoni' vive sul territorio nazionale grazie all'adesione di decine di soggetti tra Comuni, Asl, associazioni e media partner. Quest’anno ha aderito anche la Città di Bari con il suo Corpo della Polizia Locale. Nel materiale informativo diffuso dagli agenti vengono indicati alcuni suggerimenti per i pedoni: non attraversare fuori dagli attraversamenti pedonali, usare il marciapiedi, prima di attraversare guarda sempre entrambi i lati per essere sicuro che non arrivi nessuno, quando sei in strada non chattare, giocare o ascoltare musica, evita distrazioni, attenzione ai segnali e attendi sempre il semaforo verde per attraversare, quando sei con dei bambini fai in modo che non camminino su lato-strada, mantieni almeno la distanza di 1 metro dalla carreggiata, di notte o in condizioni di scarsa visibilità indossa sempre abiti chiari per essere più visibile.

Gli incontri e la campagna 'on the road'

La Polizia Locale di Bari ha avviato da gennaio una serie di incontri nelle scuole primarie cittadine focalizzando l’attenzione sul tema della sicurezza degli utenti vulnerabili (i pedoni); saranno distribuiti libretti informativi, volantini e un simpatico bracciale gadget elastico di colore giallo in materiale rifrangente con il logo del Comune di Bari “Siamotuttipedoni”. Nei mesi estivi invece, il Corpo di polizia locale, avvierà una campagna informativa 'on the road' indossando e regalando un bracciale gadget ai pedoni nel litorale e nelle zone antistanti le spiagge cittadine.

