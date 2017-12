"Un supporto per le emergenze", arriva in Puglia la 'farmacia mobile'

È di fatto una 'farmacia su ruote', in grado di svolgere attività di supporto sanitario durante eventi calamitosi ma anche in occasione di eventi come sbarchi, o semplicemente sportivi o religiosi dove siano previsti afflussi di numerose persone. Ma può essere impiegata anche in campagne di educazione sanitaria. E' l'unità farmaceutica presentata sabato mattina nella sede dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e Bat dalla presidente dei Farmacisti volontari di Puglia, Roberta Lupoli e dal presidente dell’Ordine Luigi D’Ambrosio Lettieri. Sono intervenuti, tra gli altri, il dg Asl Bari, Vito Montanaro e il direttore Ares Puglia, Giovanni Gorgoni. Al suo acquisto ha contribuito in modo consistente l'Ordine dei farmacisti di Bari e BAT con il suo presidente D’Ambrosio Lettieri e poi anche tutti gli Ordini provinciali pugliesi insieme ad Agifar Bari. Hanno anche sostenuto il progetto Federfarma Puglia e la ditta CEF, mentre le cassettiere per i farmaci sono state realizzate dalla ditta Conte di Laterza (Bari).

Come funziona la 'farmacia mobile'

Dotato di collegamento internet e di un portatile con idoneo programma di gestione dei farmaci, il camper in pochissimo tempo si avvale di una scorta di farmaci "Dotazione de minimis" di primo impiego, medicinali da banco e presidi sanitari (sedia a rotelle) oltre a strumenti per analisi di prima istanza (misuratore pressione arteriosa, ecg online oltre ad esami del sangue per glicemia) e laboratorio galenico. Il Camper Farmacia Mobile dell'Associazione pugliese è climatizzato, dotato di attrezzature per la protezione ed identificazione (divise complete) dei farmacisti, sei comodi posti letto per la squadra che dovesse partire e dispone, di un comodo accesso laterale dal quale è possibile dispensare i farmaci anche direttamente dall'esterno.