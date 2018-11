Il campo sportivo di via Virgintino al Villaggio dei Lavoratori tra "abbandono, poca sicurezza e sporcizia"

"Erba cresciuta a dismisura, reti mancanti, illuminazione insufficiente, zero sicurezza, sporcizia e degrado": è quanto accade nel Villaggio dei Lavoratori, nell'area dell'impianto sportivo di via Virgintino. A segnalarlo è l'associazione Sos Città dopo un sopralluogo che ha documentato erbacce, panchine lasciate a se stesse ed altre situazioni di grave incuria: “E’ impensabile - spiegano - che questo quartiere sia stato completamente abbandonato dal comune e dal municipio, nonostante siamo a circa 10 minuti dal centro cittadino. Qui i bambini hanno pochissimi luoghi di socializzazione e di svago e quel che invece dovrebbe favorire ciò, si presenta degradato, abbandonato da anni e lasciato lì, come se i bimbi di questo quartiere non meritassero una struttura adeguata, nuova e a norma”