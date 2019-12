La Tangenziale di Bari 'sorvegliata speciale' della Polizia locale: sul canale Telegram aggiornamenti sul traffico

Strada statale 16 'sorvegliata speciale' dai vigili urbani di Bari nell'ambito del progetto 'Polizia Locale 4.0': il canale Telegram della polizia locale del capoluogo si arricchisce così di nuove funzioni, dando la possibilità ai cittadini di spostarsi in auto con maggiore facilità e pianificare l’itinerario accorciando i tempi di percorrenza, evitando ulteriori problemi di traffico. Infatti, una volta entrati nel gruppo 'Polizia locale di Bari' si potranno avere informazioni su condizioni del traffico, segnalazioni di accessi chiusi per manifestazioni e cortei, incidenti stradali e rallentamenti.

Per gli ultimi due l'occhio particolare è appunto sulla tangenziale, dove questa mattina è avvenuto l'ennesimo incidente, con un camion che ha perso parte del carico sulla carreggiata in direzione Brindisi. Il monitoraggio costante permetterà a baresi e non di imboccare strade alternative in caso di traffico intenso.

"In un territorio sempre più sconvolto dai cambiamenti climatici - aggiunge il comandante della polizia locale di Bari, Michele Palumbo - il canale informativo garantito dall’App può risultare di vitale importanza in caso di emergenze quali alluvioni, smottamenti e, come ci insegnano i recenti episodi che hanno sconvolto l’Albania, in caso di terremoto".