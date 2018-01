Oltre 150 canarini 'accuditi' nel cuore del rione Libertà. L'allevatore Albergo: "Una passione nata da ragazzo"

Per l’allevatore Giuseppe Albergo, quella dei canarini è una passione che supera tutto, senza tenere non tiene conto del tempo e del denaro speso per i suoi oltre 150 amici piumati. E così per almeno un’ora al giorno fa loro visita nel magazzino con le voliere situato nel cuore del quartiere Libertà, nei pressi di via Crispi. Siamo andati a visitarlo, per farci raccontare dove nasce questo suo amore e quali sono i segreti per accudire al meglio un canarino.