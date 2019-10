Giorni di fuoco per i pendolari baresi: treni cancellati e ritardi in vista sulla Linea Adriatica

Treni cancellati e in ritardo nel Barese, a causa dei lavori in programma nel week-end sulla linea ferroviaria Adriatica, in particolare Bologna - Rimini e Rimini - Ancona - Pescara. In particolare sono in programma due giorni di disagi - sabato 12 e domenica 13 ottobre - per i pendolari, che coinvolgeranno decine di treni Frecciarossa, Frecciabianca e Intercity.

Treni cancellati e in ritardo

Di seguito le tratte interessate dai ritardi e dalle cancellazioni: