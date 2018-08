Chiuso in una busta e gettato in un bidone a Poggiofranco: cane ritrovato "in pessime condizioni" tra i rifiuti

"Quando l'ho portato al veterinario era in pessime condizioni. Speriamo che si salvi" nonostante abbia passato 2-3 ore in una busta gettata in un cassonetto di via Matarrese, nel quartiere Poggiofranco di Bari. E' la triste storia di un cane rinvenuto e soccorso nella giornata di ieri. A raccontarla è un ragazzo che ha soccorso l'animale portandolo immediatamente dal veterinario per le prime cure. L'esemplare era stato inizialmente notato da una mamma e una bambina che, sentendo alcuni guaiti provenienti da un bidone della spazzatura, hanno chiamato i vigili del fuoco i quali hanno poi allertato anche la Polizia Locale. Giunti sul posto, gli operatori hanno cercato nel casosntetto trovando una busta al cui interno c'era un cane: "Inizialmente sembra morto - spiega il ragazzo a BariToday - ma poi si è mosso e ha cominciato a piangere. Temevamo anche vi fossero altri cani all'interno. L'ho portato subito dal veterinario. Prima di essere gettato lì crediamo sia stato gravemente maltrattato e non curato, poiché è molto magro e sofferente".

Le telecamere potrebbero aver ripreso la scena

Il cane, secondo le prime analisi, è dotato di chip, circostanza che potrebbe favorire il ritrovamento del 'padrone'. E' stata anche effettuata una denuncia alla Polizia Locale: Un aiuto potrebbe anche arrivare dalle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso il momento dell'abbandono nel cassonetto, in un'area frequentata da diverse auto di passaggio. Ogni indizio potrebbe essere utile per risalire al responsabile del gesto..I ragazzi dell'ambulatorio al quale è stato affidato il cane, intanto, lo hanno chiamato Highlander: nonostante abbia vissuto ore difficili, infatti, lo sfortunato animale sta mostrando una grande voglia di combattere.