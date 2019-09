Scaraventato nel fossato del castello e abbandonato: sui social l'appello per 'Svevo'

Scaraventato giù nel fossato del castello svevo, e lasciato lì, dal proprietario che dopo averlo abbandonato si è velocemente dileguato. E' la brutta storia di 'Svevo', cucciolone di due anni e mezzo di età e 25 chili, che adesso cerca casa.

A lanciare un appello per lui, i volontari del canile sanitario di Bari, che hanno pubblicato le sue foto sulla pagina Fb della struttura: "Svevo - raccontano i volontari - si sta pian piano riprendendo dallo shock causato dall'abbandono violento, ha vissuto per un mese in preda al terrore, ora grazie al lavoro dei volontari si è sbloccato e rivelato come cane molto affettuoso, bisognoso di certezze e tenerone".

Chi volesse proporsi per l'adozione, può contattare il canile sanitario di Bari attraverso Fb.