Rubano auto e scappano, ma all'interno c'è un cane: sui social l'appello per ritrovare Zeus

Rubano un'auto e fuggono ma non si accorgono che nella vettura c'è un cane. L'episodio è avvenuto questa mattina a Palese.

La proprietaria di Zeus, un esemplare maschio di Breton, ha quindi lanciato un appello sui social per cercare di ritrovarlo. Il furto dell'auto, è avvenuto - riferisce la donna - intorno alle 5.30/6 nella zona di via Duca d'Aosta. L'auto sarebbe stata sottratta al marito da malviventi che si sono poi dileguati, senza rendersi conto del cane che si trovava con il proprietario (non era quindi stato lasciato incustodito) a bordo della vettura, all'interno del trasportino. In queste ore, la famiglia di Zeus sta setacciando le campagne tra Palese e Bitonto per cercare di rintracciarlo, finora senza esito.

La speranza è quella di riuscire a ritrovare il cane, che potrebbe essere stato lasciato dai ladri da qualche parte. "Ha il microchip - dice la donna - se qualcuno dovesse vederlo se gentilmente mi può contattare 3930705880".